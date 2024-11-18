Кормовая добавка от карельского завода признана лучшей

На выставке КормВетГрейн 2024 кормовая добавка от Надвоицкого завода ТДМ была вновь признана лучшей.

На прошедшей с 22 по 24 октября международной выставке «КормВетГрейн 2024» в Москве кормовая добавка САГАРВА производства Надвоицкого завода ТДМ вновь была удостоена престижной награды. Как отметили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, это уже третье признание продукта на данной выставке, что свидетельствует о его высоком качестве и эффективности.

Как сообщается, на выставке КормВетГрейн 2024 Надвоицкий завод ТДМ также представил свои последние разработки в области производства комбикормов и оборудования для зернопереработки. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, стремясь удовлетворить растущие потребности рынка в инновационных кормовых добавках.