«Коробочные решения»: чем «Деловая Россия» поможет бизнесу в Карелии

В Петрозаводске проходит форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Во вторник, 22 ноября, в столице Карелии стартовал форум общественной организации «Деловая Россия». Для участия из Петербурга представители организации пригласили пятерых предпринимателей, чей бизнес зарабатывает от двух миллиардов рублей в год.



Потенциальные инвесторы приехали с конкретными планами работы. Так, ресторанная сеть «Теремок» заинтересована в поставках карельской красной рыбы. Питерские бизнесмены готовы покупать до 120 тонн продукции форелеводов в год. Другая компания присмаривается к проекту постройки в республике базы отдыха, в том числе, детского.



Со стороны Карелии также участвовали бизнесмены, а также представители власти. Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик рассказал о широкой линейке мер господдержки предпринимателей. По его словам, действующие и новые механизмы позволят республиканской экономике пережить предстоящее нелегкое время.



«Второй квартал 2022 года и первая половина 2023 года будут тяжелыми, непростыми. Но все необходимые ресурсы для того, чтобы это пройти со своей стороны мы уже запланировали. В ближайшее время произойдут глобальные изменения в сфере поддержки экономики. С 2024 года заработает новый этап федеральной целевой программы развития республики, в нем стоят четыре миллиарда рублей на дополнительные меры поддержки», - отметил Чепик.







Все эти механизмы, отметили на встрече, позволяют реализовывать в республике масштабные проекты. Глава Петрозаводска Владимир Любарский остановился на одном из них.



«В городе ведется строительство промышленного технопарка «Карельские продукты», который станет уникальной площадкой для размещения инновационных производств предпринимателей в сфере производства пищевой продукции. На площадях более 12,5 тысяч квадратных метров разместятся не менее 10 субъектов малого и среднего бизнеса, будет создано более 100 новых рабочих мест», - заявил Любарский.







По словам руководителя делегации «Деловой России» Дмитрия Панова, Карелия остается для инвесторов привлекательным регионом. Чтобы инвестиций в экономику республики становилось все больше, в «Деловой России» разрабатывают готовые предложения.



«Мы сейчас разрабатываем систему так называемых «коробочных решений». Инвесторам сегодня интересны четкий проект с понятной рентабельностью, с полным пакетом документов инженерных коммуникаций, который он может оценить. И мы сейчас формируем такой набор проектов, который в дальнейшем может быть презентован и на иностранном уровне, и на будущем Петербургском международном экономическом форуме», - отметил Дмитрий Панов.



Отдельно на встрече говорили о налоговых и других преференциях, которые предоставляются сегодня резидентам Арктической зоны. Напомним, в республике к ней относятся 38% территории.

Форум «Деловой России» проработает в Петрозаводске с 22 по 23 ноября.