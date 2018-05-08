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Новости. Общество
21:30, 08 Мая 2018

Королёва и Тарзан смутили интимным фото

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Звездная пара похвасталась своими "сладкими" отношениями.

На официальных страничках Instagram Сергея Глушко и Наташи Королевой появилась пикантная фотография пары — крупным планом мускулистая грудь Тарзана с покоящейся на ней рукой Наташи, пишет uznayvse.

"Наша любовь", "С праздником нас, любимая!", — подписали кадр супруги. Казалось бы, ничего пошлого в фотографии Сергея и Натальи нет, однако многие пользователи "набросились" на пару за выставление напоказ интимной жизни.

"Неудачный снимок!", "Фуу! Какая до тошноты", "Тьфу, блин, отписываюсь", "Не совсем удачное фото, конечно... Если честно, то личное не публично должно быть у звёзд!", "Жаль, что интим перестает быть интимом!", "Чот не то…", — пишут в комментариях.

При этом поклонники пары в очередной раз восхитились их крепкими и долгими отношениями — Тарзан и Королева вместе с 2003 года.

"Как не верили ваши искренние отношения, думали ненадолго... И что сейчас? Сын красавец вырос, отношения до сих пор теплые, ребята, счастья Вам!", "Такие классные и на позитиве всегда!", "Нормальные и обычные люди, вижу их иногда в спортклубе — без понтов, умеют зарабатывать деньги и живут в своё удовольствие!", — хвалят пару пользователи.

Наша #любовь «Абрикосовая»😜 @tarzan___official

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)

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