Королевой доброты на конкурсе в Челябинске стала жительница Петрозаводска

Петрозаводчанка Айна Шамурадова приняла участие в конкурсе «Рожденная побеждать».

Петрозаводчанка Айна Шамурадова стала «Королевой доброты», рассказали в официальном паблике Лахденпохского района 9 октября.



Для Айны конкурс красоты и таланта «Рожденная побеждать» стал испытанием, отметили в источнике. Участница призналась, что совсем не любит публичности и выступлений на сцене, но все же решилась и попробовала.



Айна Шамурадова посещает в Петрозаводске женский клуб «На кухне» для женщин с инвалидностью, который организовала Анна Яблокова, где и заполнила анкету для кандидатов.



«Вы знаете, у нас в клубе много разных дел. Я заполнила эту анкету и забыла. А потом после анкетирования для конкурса выбрали нашу Варвару — тоже участницу клуба. Ну, я вообще выдохнула. И вот мы Варе отсняли визитку, стали готовить ей номер. И мне говорят, что я тоже поеду на конкурс. И мне тут же пишут организаторы. И я согласилась, потому что жутко не люблю кого-то подводить. И мы начали готовиться», — поделилась Айна.