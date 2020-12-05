Коронавирус может оказывать негативное влияние на мужское здоровье

Пациенты, победившие COVID-19, могут еще долгое время лечиться от его последствий.

COVID-19 может сказаться и на мужское здоровье. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявила американский вирусолог Дэна Грейсон, выступая в эфире телеканала NBC Chicago, пишет "Лента.ру".

Грейсон выразила особенное беспокойство по поводу здоровья мужчин в контексте коронавируса, поскольку одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция. По мнению вирусолога, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку коронавирус вызывает "потенциально пожизненные осложнения".

Впрочем, ссылки на конкретные исследования Грейсон приводить при этом не стала.

Ранее сообщалось, что перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня.