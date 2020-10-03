Коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Карелии за сутки

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в республике.

За минувшие сутки в Карелии инфицированы коронавирусом 27 человек. Из этого числа заболел 21 человек, из них 6 имеют симптомы средней тяжести, 1 пациент в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает оперштаб республики, приводя статистику заболеваемости на утро четвертого октября.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 21 человек, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (село Шокша и поселок Кварцитный), в Лоухи – 2 человека, в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Юляристиоя).



Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 28, в Кондопожском районе – 3 человека, в Пряжинском районе – 2, в Питкярантском районе – 2.

Третьего октября сообщалось, что ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России приблизился к 10 тысячам.