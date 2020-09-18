Коронавирус обнаружен у шести тысяч граждан России за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 19 сентября.

За последние сутки в России выявлено 6 065 заболевших новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, за все время в стране зафиксирован 1 097 251 случай заражения COVID-19.

За сутки подтверждено 144 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 19 339 человек.

За день выписано по выздоровлению 5 255 человек. За весь период выписано по выздоровлению 906 462 человека.

Ранее сообщалось, что в Карелии пожилой мужчина скончался от коронавируса.