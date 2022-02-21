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Коронавирус почти полностью победил заболеваемость гриппом в Карелии

Новости. Общество
09:53, 22 Февраля 2022
фото: © Валерий Шифулин / ТАСС

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Заболеваемость гриппом в Карелии в 2021 году сократилась на 78% на фоне пандемии коронавируса.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В прошлом году произошел рост заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 26,5%, но случаи внебольничной пневмонии сократились на 14,8%.

В целом в 2021 году было зарегистрировано 390,6 тыс. случаев инфекционных заболеваний, — в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Кроме коронавируса выросла заболеваемость туберкулёзом (на 16,1%), гонококковой инфекцией (на 8,8%) и вирусным гепатитом (в 3,3 раза).

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