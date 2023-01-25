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Человечеству грозят прионные болезни, заявил глава Минздрава Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:50, 19 Февраля 2023

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал тех, кто оказался в зоне риска и может заболеть прионной болезнью.

«Все мы знаем о таких возбудителях болезней, как вирусы, бактерии, грибки и простейшие. Но есть совершенно другие возбудители, про которых даже медицинские работники мало знают. Не говоря уже о людях далёких от медицины. Это прионы, которые невозможно ничем вылечить и невозможно ничем уничтожить», — написал на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения рассказал о смертельных прионных болезнях, которые грозят человечеству.

— В 2021 году медики сообщили о возможном всплеске таких болезней на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. SARS-CoV-2 активирует неожиданные патогенные процессы в организме, включая неправильное скручивание белков.

В организме млекопитающих присутствуют сотни белков, отвечающих за разные процессы. Полезные функции прионы выполняют только при правильной скрутке. Мутировавшие прионы становятся источником болезней.
Например, таких:
• куру — была распространена в Новой Гвинее среди последователей каннибализма;
• болезнь Крейтцфельдта-Якоба — редкое и смертельное дистрофическое заболевание коры и подкорковых центров головного и спинного мозга.

Любая прионная болезнь — это медленно прогрессирующее поражение головного мозга. У больного развивается деменция, поведенческие, двигательные нарушения, миоклонии, другие неврологические и психопатические нарушения. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба приводит к развитию атрофии мозга и формированию губчатой энцефалопатии (коровьего бешенства). У больного проявляется прогрессирующее снижение интеллекта, двигательная активность и другие многочисленные неврологические симптомы, которые, кстати, не являются строго специфичными только для этого заболевания. Поэтому по симптомам поставить этот диагноз нельзя.

Прионные болезни регистрируются во всех странах мира (1-15 случаев на 1 млн человек в год). Заболеванию подвержены все возрасты, при этом из-за длительного периода инкубации расстройства обычно регистрируют на 3-4 десятилетии жизни.

Часть недугов — наследственная. По непонятным для учёных причинам, прионные белки становятся злокачественными.

Группу высокого риска по заболеваемости составляют врачи (хирурги, акушеры-гинекологи, патологоанатомы), сотрудники лабораторной службы, ветеринары, работники мясоперерабатывающей промышленности, повара, потребители инъекционных наркотиков). Факторы риска:
• употребление в пищу мяса, органов от больных животных и гмо продукты (никакая термическая, химическая обработка бесполезна они не уничтожаются);
• инвазивные манипуляции и операции, в т. ч. пересадка органов;
• переливание инфицированной крови;
• применение препаратов, содержащих гемокомпоненты.

Как может проявляться болезнь? Пациенты теряют критику к себе, навыки самообслуживания, страдают нарушениями памяти, когнитивных функций, становятся раздражительны, требовательны к окружающим. На поздних стадиях присоединяются симптомы нарушений мочеиспускания, тотальная ригидность мышц.

Прогноз для пациентов из-за отсутствия этиоропных препаратов крайне неблагоприятный. Летальность при прионных болезнях достигает 100%, продолжительность жизни после установления диагноза зависит от формы прионной инфекции и составляет от четырёх месяцев при болезни «Куру» до 4-10 лет (болезнь Крейтцфельдта-Якоба). При диагностике прионной болезни врачи часто могут только облегчить состояние пациента. Специфической профилактики не разработано.

Неспецифические методики — соблюдение правил дезинфекции и стерилизации в стационарах, при эндоскопических процедурах, в патологоанатомических бюро. Но это условная дезинфекция, которая иногда просто бесполезна. Важным является обеспечение безопасности пищевых продуктов, отказ от употребления неизвестного или импортного мяса, костного мозга и гмо продуктов. Учитывая половой путь инфицирования, необходимо использовать барьерные средства контрацепции.

«Человечеству грозят прионные болезни. Но оно не готово к этому», — сделал вывод министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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