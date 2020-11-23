Коронавирус повлиял на себестоимость перевозки пассажиров в троллейбусах Петрозаводска

Проезд в троллейбусах Петрозаводска будет стоить по-прежнему 25 рублей, несмотря на рост себестоимости перевозки пассажиров МУП "Городской транспорт".
Это следует из проекта решения Петросовета, которым регламентируется тариф за одну поездку в троллейбусах.
Цены на проезд в этом виде транспорта ниже себестоимости, поэтому "Городской транспорт" получает из бюджета компенсацию - 8,82 рубля за каждый "билет".
По оценке администрации, в результате введенных на территории Петрозаводска ограничительных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции произошло значительное снижение пассажиропотока, поэтому выросла себестоимость перевозки одного пассажира.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии