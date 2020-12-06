Коронавирус продолжает "косить" жителей Карелии

За сутки в Карелии зарегистрировано 472 заражения коронавирусом и две смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе.
В Карелии за минувшие сутки умерли два пациента с коронавирусной инфекцией и 472 человека заразились вирусом.
Из общего числа заболевших – 454 человека, из них 38 имеют симптомы средней тяжести, 11 – в тяжелом состоянии.
Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 7 декабря составляет 18820 человек.
В республике за время пандемии умерло 117 человек, зараженных коронавирусом.
Выздоровели – 11309, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 261 человек.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2910,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1676,9 случая, по Северо-Западу – 2324.
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