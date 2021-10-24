Коронавирус продолжает уносить человеческие жизни в Карелии — за сутки умерли еще двое

Общее число жертв пандемии в республике достигло 952 человек.

В Карелии за сутки коронавирусом инфицирован 333 человек (не были привиты 330 пациентов), из них заболевших — 328; средней тяжести — 71; тяжелых — 2; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В стационарах находится 833 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — семь, из них двое находятся на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки от коронавируса умерли двое человек. Общее число жертв за все время пандемии в республике достигло 952 человек

За сутки после ковида поправились 302 человека.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 72745 человек. Выздоровели за все время 68414 пациентов.