Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 1504.

За сутки зарегистрирована одна смерть от коронавируса в республике. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1504 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 14 мая в республике зарегистрированы 134790 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17711 детей.

За прошедшие сутки выявлены 59 инфицированных (17 – дети), из них непривитых – 41 (69,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 236 пациентов, в состоянии средней тяжести – 200 человек, в тяжёлом – 35 (из них непривитых - 35).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь одного крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132270 человек, за последние сутки – 46.