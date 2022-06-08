Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 1514.

За сутки в Карелии зарегистрирована одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1514 человек. Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 18 июня в Карелии зарегистрировано 136719 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17997 детей. За минувшие сутки выявлен 41 инфицированный (6 – дети), из них непривитых – 25 (60,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 210 пациентов, в состоянии средней тяжести – 182 человека, в тяжелом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134243 человека, за последние сутки – 43.