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Коронавирус унес жизни еще 1224 россиян

Новости. Общество
12:08, 28 Ноября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

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Общее число смертей от COVID-19 в России увеличилось до 272775, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 127 (6,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 570 373 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 268 111.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 30 646 человек.

По данным на 28 ноября, за сутки в России подтверждено 1 224 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 272 755 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 ноября остаются 1 801 001 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы три смерти от ковида.

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