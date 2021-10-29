Коронавирус унес жизни еще четверых жителей Карелии

Общее число смертей от COVID-19 в республике достигло 973.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умер 973 человека. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирусом инфицировано 263 человека (не были привиты 258 пациентов), из них заболевших — 259; средней тяжести — 91; тяжелых — 2; крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находится 914 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 6, из них трое на инвазивной ИВЛ.

За сутки выздоровел 281 ковидный больной.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 74202 человека. Выздоровели за все время 69886 пациентов.