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Коронавирус унес жизни еще четверых жителей Карелии

Новости. Общество
09:25, 29 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Общее число смертей от COVID-19 в республике достигло 973.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умер 973 человека. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирусом инфицировано 263 человека (не были привиты 258 пациентов), из них заболевших — 259; средней тяжести — 91; тяжелых — 2; крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находится 914 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 6, из них трое на инвазивной ИВЛ.

За сутки выздоровел 281 ковидный больной.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 74202 человека. Выздоровели за все время 69886 пациентов.

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Комментарии

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Эно
2021-10-29 10:08:30
люди вакцинируются, а заболеваемость только растет, да и смертность тоже.

Может Голикова и Попова заврались?
топка
2021-10-29 10:21:44
Эно, не надо истерики. Цифры где? Сколько надо для коллективного иммунитета? У вас только российская расхлябанность и никакой дисциплины. :)
Leopol'd
2021-10-29 11:05:45
топка, опять тупишь?! Треть жителей привита (официальная статистика), ещё немало переболело. А заболеваемость больше, чем в 2020!
Даже троллинг должен быть разумным. Идиота-быдляка включать не надо. Вроде не дурак ты.
Изя
2021-10-29 10:17:19
Эно, и не только одни , зри в корень ))) :)
User
2021-10-29 10:42:52
Изя, не одни? Всей шоблой? И даже тот, кто никогда не врет? :)
Изя
2021-10-29 11:05:19
User, скрепоносцы ))) :)
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