Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии

Число жертв COVID-19 в Карелии увеличилось до 526.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 22 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 86-летняя жительница Петрозаводска, в Роддоме им. Гуткина - 69-летний житель Суоярви, в Больнице скорой медицинской помощи - 86-летняя жительница поселка Суоеки Суоярвского района. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли от коронавируса 526 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 57 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных теперь составляет 46786.

За сутки выздоровели еще 65 человек. Всего выписанных по выздоровлению 44953 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7619,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3396,2 случая, по Северо-Западу – 5921,7.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек.