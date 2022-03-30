Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 1471.

За сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1471 человека. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 6 апреля в республике зарегистрированы 131968 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17262 ребенка. За прошедшие сутки выявлены 98 инфицированных (10 — дети), из них непривитых — 86 (87,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 289 пациентов, в состоянии средней тяжести — 258 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 127567 человек, за последние сутки — 368.