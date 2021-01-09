Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Число жертв коронавируса в Карелии на 10 января составило 183 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 78 лет и 56-летний житель поселка Матросы. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на сегодняшний день составляет 183 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 230 человек. Из этого числа заболевших – 221 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего коронавирусом в Карелии заразились 30703 человека.

Выздоровели за время пандемии 24676 пациентов, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 295 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4916,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2303,1 случая, по Северо-Западу – 3845,8.