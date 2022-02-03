Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Карелии

С начала пандемии в республике скончались от коронавирусной инфекции 1332 человека.

Как сообщает Минздрав Карелии, за сутки зарегистрировано еще 5 смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1332 человек.

По данным на 4 февраля в Карелии зарегистрировано 102226 инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлены 823 инфицированных (142 - дети), из них непривитых – 790 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 836 пациентов, в состоянии средней тяжести – 776 человек, в тяжёлом – 52 (из них непривитых - 48).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 96867 человек, за последние сутки – 732.

Ранее министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывал готовиться ко второй волне омикроне в начале-середине марта.