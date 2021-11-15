Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Карелии

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов заболевания коронавирусом.

Об этом говорят оперативные данные о пандемии, размещенные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопокова Вконтакте.

Число погибших от COVID-19 в Карелии достигло 1105 человек.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 больных в крайне тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки выявлено 253 инфицированных, из них не привиты 245 пациентов.

В ковидных стационарах получают лечение 725 пациентов, в состоянии средней тяжести — 648 человек, в тяжёлом — 73.





