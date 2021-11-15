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Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Карелии

Новости. Общество
09:21, 07 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов заболевания коронавирусом.

Об этом говорят оперативные данные о пандемии, размещенные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопокова Вконтакте.

Число погибших от COVID-19 в Карелии достигло 1105 человек.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 больных в крайне тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки выявлено 253 инфицированных, из них не привиты 245 пациентов.

В ковидных стационарах получают лечение 725 пациентов, в состоянии средней тяжести — 648 человек, в тяжёлом — 73.


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Комментарии

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избиратель
2021-12-07 10:47:29
С такими темпами от населения Карелии ничего не останется .
кир
2021-12-07 11:17:52
избиратель, ваши предложения? Ныть любой может, особенно в старости.
Гость
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