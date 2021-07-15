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Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии, общее число умерших достигло 677 человек

Новости. Общество
09:25, 16 Июля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 16 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 677 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 192 жителей республики, из них 191 непривитый. Заболели 188 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов и 11 госпитализированных тяжелые.

В ковид-центрах проходят лечение 734 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 53328 человек.
За сутки выздоровели еще 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 49718 человек.

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Комментарии

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кир
2021-07-16 09:32:41
Каждый день по квоте.
Бриг
2021-07-16 09:31:10
Вн.пневмония куда пропала , пояснил бы хоть .
Гость
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