Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии, общее число умерших достигло 677 человек

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 16 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 677 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 192 жителей республики, из них 191 непривитый. Заболели 188 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов и 11 госпитализированных тяжелые.

В ковид-центрах проходят лечение 734 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 53328 человек.

За сутки выздоровели еще 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 49718 человек.