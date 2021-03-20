Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии

Число смертей от COVID-19 увеличилось в республике до 361.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 21 марта, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Питкярантской ЦРБ скончалась жительница 65-леняя деревни Мийнала, в Республиканской инфекционной больнице умерли житель 79-летний Петрозаводска и 46-летний житель Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии скончался 361 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей республики. Из этого числа заболевших – 82 человека, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Число инфицированных достигло уже 43078.

За сутки выздоровели еще 160 человек. Всего выписавшихся по выздоровлению в республике насчитывается 39770 пацинтов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6986,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3030,7 случая, по Северо-Западу – 5362,4.

Ранее сообщалось, что глава Карелии считает, что "коронавирусные" маски спасают от эпидемии ОРВИ.