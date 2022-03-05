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Коронавирус в Карелии унес жизни еще трех человек

Новости. Общество
10:02, 06 Марта 2022
фото: Илья Тимин / Столица на Онего

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За минувшие сутки в республике зарегистрировано три смерти от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 6 марта, за сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции, сообщил Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии COVID-19в Карелии инфекция унесла жизни 1 411 человек.

Напомним, по данным на 6 марта, 7 больных коронавирусом находятся в стационарах республики в крайне тяжелом состоянии.

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