Коронавирус в Карелии унес жизни еще трех человек

За минувшие сутки в республике зарегистрировано три смерти от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 6 марта, за сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции, сообщил Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии COVID-19в Карелии инфекция унесла жизни 1 411 человек.

Напомним, по данным на 6 марта, 7 больных коронавирусом находятся в стационарах республики в крайне тяжелом состоянии.