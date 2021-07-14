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Коронавирус выявлен у 41 ребенка в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:46, 15 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Число детей, заразившихся коронавирусой инфекцией, продолжает стремительно расти.

По данным на 15 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5092. За сутки выявлен 41 новый случай COVID-19 у детей. Сутками ранее этот показатель был 33. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 17 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4632.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 187 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти. Всего с начала пандемии заразились COVID-19 53136 человек, умерли 674 пациентов.

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