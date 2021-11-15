Коронавирус за минувшие сутки забрал жизни еще трех жителей Карелии

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1207 человек, сообщил Глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 3 января в Республике Карелия зарегистрированы 90489 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 27 инфицированных, из них непривитых — 25 (92,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 606 пациентов, в состоянии средней тяжести — 537 человек, в тяжёлом — 64 (из них непривитых — 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 85967 человек, за последние сутки — 81.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1207 человек.