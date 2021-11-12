Коронавирус за сутки был обнаружен у 17 детей в Карелии

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 6 января.

По данным на 6 января, в Карелии за сутки было выявлено 17 случаев коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 10976. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 3 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10915.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 148 инфицированных, выздоровел 151 человек, зарегистрировано четыре смерти.