Коронавирус за сутки поразил в России 5189 человек

За последние сутки в России выявлено 5 189 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 887 536 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 693 422 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 3 215 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 931, за последние 24 часа подтверждено 77 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 298 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 августа остаются 241 925 человек.