Коронавирус за сутки унес жизни 790 россиян

За минувшие сутки в России заразились коронавирусной инфекцией более 180 тысяч человек, 790 ковидных больных скончались.

По состоянию на 17 февраля в России за сутки выявлено 180 622 новых случаев COVID-19, подтверждено 790 летальных исхода. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализирован 18 090 человек.

Выписано в связи с выздоровлением 185 082 человек.

За последние сутки проведено 684 тысячи тестов на коронавирус.

За весь период проведено свыше 271 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Напомним, за сутки в Карелии 1001 житель Карелии заразился коронавирусом, 998 выздоровели, зарегистрировано три смерти от ковида.