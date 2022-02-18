Коронавирус забрал жизнь народного артиста России Бориса Невзорова

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.

Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре, будет известна позже.

Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.

За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.