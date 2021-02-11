"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

Минздрав Карелии рассказал, при каких обстоятельствах и от чего умер 40-летний житель Кеми, получивший прививку от коронавируса.

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Кеми 40-летний мужчина скончался на пятые сутки после вакцинации от коронавируса. Также сообщалось, что у него развилась пневмония и спасти его не удалось.

Как пояснили в Минздраве Карелии, мужчина действительно прошел первый этап иммунизации против коронавируса в Кемской центральной районной больнице (был привит первым компонентом вакцины).

"Перед вакцинацией мужчина прошел осмотр, заполнил согласие на вакцинацию и, как полагается, 30 минут после прививки наблюдался медицинскими работниками, - пояснили в Минздраве. - Реакции организма на прививку не было.

Через пять дней после вакцинации пациент с признаками недомогания обратился в приемное отделение Кемской ЦРБ. После осмотра врачами и определения диагноза мужчине было предложено лечение в стационаре. Однако пациент отказался. На следующий день, уже по экстренным показаниям, бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в Беломорскую ЦРБ и госпитализирован в специализированное инфекционное отделение. В отделении пациент получал всю необходимую терапию, но в связи с тяжестью и стремительным прогрессированием заболевания лечение оказалось неэффективным, спасти мужчину не удалось.

Вирусологическое исследование подтвердило – коронавируса у мужчины не было. Подтвержден факт переохлаждения, повлекший за собой развитие бактериальной пневмонии, а также факты иных грубых нарушений рекомендаций врачей после прививки".

Таким образом, специалисты не связывают смерть пациента с вакцинацией.

"Еще раз напомним, сама по себе вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может стать причиной заболевания коронавирусом, - говорится в официальном сообщении Минздрава Карелии. - Но следует помнить, что иммунитет после вакцинации временно ослабевает. Поэтому чрезвычайно важно строго соблюдать рекомендации врачей".