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"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
06:40, 12 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Минздрав Карелии рассказал, при каких обстоятельствах и от чего умер 40-летний житель Кеми, получивший прививку от коронавируса.

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Кеми 40-летний мужчина скончался на пятые сутки после вакцинации от коронавируса.  Также сообщалось, что у него развилась пневмония и спасти его не удалось.

Как пояснили в Минздраве Карелии, мужчина действительно прошел первый этап иммунизации против коронавируса в Кемской центральной районной больнице (был привит первым компонентом вакцины).

"Перед вакцинацией мужчина прошел осмотр, заполнил согласие на вакцинацию и, как полагается, 30 минут после прививки наблюдался медицинскими работниками, - пояснили в Минздраве. - Реакции организма на прививку не было.

Через пять дней после вакцинации пациент с признаками недомогания обратился в приемное отделение Кемской ЦРБ. После осмотра врачами и определения диагноза мужчине было предложено лечение в стационаре. Однако пациент отказался. На следующий день, уже по экстренным показаниям, бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в Беломорскую ЦРБ и госпитализирован в специализированное инфекционное отделение.  В отделении пациент получал всю необходимую терапию, но в связи с тяжестью и стремительным прогрессированием заболевания лечение оказалось неэффективным, спасти мужчину не удалось.

Вирусологическое исследование подтвердило – коронавируса у мужчины не было. Подтвержден факт переохлаждения, повлекший за собой развитие бактериальной пневмонии, а также факты иных грубых нарушений рекомендаций врачей после прививки".

Таким образом, специалисты не связывают смерть пациента с вакцинацией.

"Еще раз напомним, сама по себе вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может стать причиной заболевания коронавирусом, - говорится в официальном сообщении Минздрава Карелии. - Но следует помнить, что иммунитет после вакцинации временно ослабевает. Поэтому чрезвычайно важно строго соблюдать рекомендации врачей".

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Комментарии

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User
2021-02-12 10:27:44
Переохлаждение наступило от нарушения углеводного баланса после употребления самогона?
Изя
2021-02-12 09:54:16
Да и плевать (((( Достали уже с этим вирусом ((( :)
бюджет
2021-02-12 09:51:33
Ну ЧЕ? Сами себе приговор написали: коронавируса у мужика НЕ БЫЛО! Вроде бы в акциях не замечен. А бригада работает?
Изя
2021-02-12 09:57:00
бюджет, может отравили новичком как обычно ???? :)
бюджет
2021-02-12 10:13:17
Изя, а трусЫ какого цвета были?
Изя
2021-02-12 10:22:22
бюджет, как обычно , :) синего )))
АртемD
2021-02-12 08:39:36
А кремлевская пропаганда сообщала, что только прививка западной вакциной является уколом смерти...как же так?(
Koira
2021-02-12 07:23:22
Как он мог так подвести бункерного деда.
Гость
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