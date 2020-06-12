Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе, и что ждет карельский общепит.

В начале июня правительство Карелии сняло ограничения с деятельности предприятий общественного питания, введенные республиканскими властями более двух месяцев назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В Петрозаводске открылись многие популярные кафе и рестораны, однако наплыва публики в них пока не наблюдается.

"Столица на Онего" встретилась с одним из известных карельских рестораторов Романом Ли и попросила его поделиться своими мыслями о том, почему горожане не спешат занимать столики.

– А Вам самому приходится экономить? На что Вы жили во время вынужденного простоя?

– Ну, банки же постоянно всем названивают с предложениями кредитов. До этого кризиса я ими не пользовался, но поскольку кафе мое не работало, а уж прямо большого запаса личных накоплений у меня не было, пришлось взять деньги в долг. Я еще ремонт делал в кафе недавно, так что коронавирусный карантин настиг нас очень не вовремя.

Да и, на самом деле, в общепите все давно уже не очень хорошо. Когда ввели санкции в 2014 году – упал выбор поставщиков продукции, естественно, выросли закупочные цены. Когда происходили резкие скачки курса рубля – то же самое. Любой человек, приходя в магазин, видит, что цены на товары все время растут. Соответственно, у нас растет себестоимость. До сих пор просто не было острой фазы, однако в плавном кризисе, который постоянно съедает прибыль, мы находимся уже несколько лет.

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