Три российских фильма попали в шорт-лист американской премии «Оскар»

Короткометражный фильм «Три сестры» Константина Бронзита попал в шорт-лист американской премии «Оскар». Еще два российских фильма имеют политическую тему.
«Три сестры» вошел в шорт-лист претендентов на вручение премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Лента была в производстве с 2018 года. Она о том, как на уединённом острове в трёх отдельных домах живут три сестры. Их размеренная и одинокая жизнь меняется, когда обстоятельства вынуждают их сдать один из домов в аренду. На российских экранах фильм покажут не ранее следующего года, говорит режиссер. Свои шансы войти в номинацию он оценивает 1 к 6, сообщает РИА Новости.
— 15 фильмов в шорт-листе, номинантов пять, то есть попадет каждый третий фильм. Но это чистая математика, а фактически там немножко картина меняется. Там есть отчетливо в шорт-листе фильмы, которых я, условно, боюсь. Я на 95% уверен, что эти два-три фильма, три, скорее всего, точно будут в номинации. Ну, на 99%. Получается два места, и остается сколько? Двенадцать фильмов. То есть на два места двенадцать претендентов. И математика, как видите, меняется. Один из шести попадет, — пояснил режиссер.
Константин Бронзит — аниматор, режиссер и член Американской академии кинематографических искусств. Номинант на премию «Сезар» («На краю земли»), двукратный номинант на премию «Оскар» («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»). Стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».
Помимо Константина Бронзита, в шорт-лист «Оскара» попал российский режиссер Александр Молочников за фильм «Экстремистка» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Он рассказывает о художнице Саше Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии за антивоенные ценники в магазине, а спустя полтора года освободили в ходе обмена заключенными. В этой же категории в шорт-лист включили ленту «Господин Никто против Путина». Ленту об усилении пропаганды в России снял школьный учитель в сотрудничестве с американским кинематографистом Дэвидом Боренштейном.
Напомним, в прошлом году премию «Оскар» получил фильм об американском ученом, которого связывали с СССР.