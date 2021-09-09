Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
Сегодня 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
Сегодня 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Ушла из жизни известный врач-онколог в Карелии 1
Сегодня 10:22
Виталий Красулин: «Республика – не полигон для амбициозных неумех»
Сегодня 10:00
Популярное туристическое место в Карелии превратилось в помойку 8
Сегодня 06:55
Жертвами коронавируса стали еще четыре жителя Карелии
Сегодня 09:31
«Пятнашка» вылетела на тротуар в результате аварии в новом микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 16:37
Ученые решили заселить Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением 2
14.09.2021 22:30
Экс-глава поселения в Прионежском районе Карелии осуждена за махинации с землей 4
Сегодня 06:40

Коров научили ходить в туалет в определенном месте

Новости. Общество
19:30, 15 Сентября 2021
фото: © pixabay.com

Новости партнеров

Научить рогатый скот пользоваться туалетом необходимо для того, чтобы справиться с глобальным потеплением, сообщили ученые.

Ученые выяснили, что коров можно научить пользоваться "туалетом". Благодаря этому их моча и фекалии будут реже попадать в почву, в результате чего в атмосферу будет попадать гораздо меньше парниковых газов, пишет ТАСС со ссылкой на исследователей в научном журнале Current Biology.

"Коровы, как другие животные, могут обучаться и осваивать новые навыки. Мы задумались, можно ли их научить пользоваться туалетом, и предположили, что нам частично удастся решить эту задачу. Теперь мы уверены, что через несколько лет этот навык освоят все коровы", – рассказал один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института биологии домашних животных (Германия) Ян Лангбайн.

Считается, что крупный рогатый скот – один из крупнейших источников парниковых газов – коровы и другие животные вырабатывают около 14% от общего объема. Поэтому многие активисты призывают ограничить производство молока и мяса, на долю которых приходится около 40% и 20% этих выбросов.
При этом около 85% выбросов метана и других парниковых газов, связанных с этими животными, порождается не их собственной жизнедеятельностью, а активностью микробов в их пищеварительной системе и в отходах жизнедеятельности.

Многие исследователи предполагают, что эти газы можно улавливать и перерабатывать, что резко снизит объем выбросов парниковых газов, связанных с животноводством.

Лангбайн и его коллеги разработали относительно простой и дешевый способ уменьшения этих выбросов. Ученые эксп обнаружили, что крупный рогатый скот может контролировать то, в каком месте он оставляет отходы своей жизнедеятельности, что в прошлом считалось невозможным.

Руководствуясь подобными соображениями, экологи попытались научить коров пользоваться туалетом. Для этого ученые проследили за реакцией полутора десятков молодых телят на различные стимулы, в число которых входили отпугивающие резкие звуки и порции вкусного корма.

Как показали последующие наблюдения, комбинация из определенных отрицательных и положительных стимулов всего за несколько недель научила этому навыку свыше 68% коров, участвовавших в эксперименте. В ближайшее время ученые планируют провести аналогичный эксперимент на реальной ферме, что позволит им оценить эффективность работы этой методики обучения на практике.

Экологи надеются, что эти опыты завершатся успешно, что откроет дорогу для практического применения подобной системы обучения для резкого уменьшения объемов выбросов, связанных с производством мяса и молока, и приведет к появлению новых способов переработки отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»