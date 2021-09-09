Коров научили ходить в туалет в определенном месте

Научить рогатый скот пользоваться туалетом необходимо для того, чтобы справиться с глобальным потеплением, сообщили ученые.

Ученые выяснили, что коров можно научить пользоваться "туалетом". Благодаря этому их моча и фекалии будут реже попадать в почву, в результате чего в атмосферу будет попадать гораздо меньше парниковых газов, пишет ТАСС со ссылкой на исследователей в научном журнале Current Biology.

"Коровы, как другие животные, могут обучаться и осваивать новые навыки. Мы задумались, можно ли их научить пользоваться туалетом, и предположили, что нам частично удастся решить эту задачу. Теперь мы уверены, что через несколько лет этот навык освоят все коровы", – рассказал один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института биологии домашних животных (Германия) Ян Лангбайн.

Считается, что крупный рогатый скот – один из крупнейших источников парниковых газов – коровы и другие животные вырабатывают около 14% от общего объема. Поэтому многие активисты призывают ограничить производство молока и мяса, на долю которых приходится около 40% и 20% этих выбросов.

При этом около 85% выбросов метана и других парниковых газов, связанных с этими животными, порождается не их собственной жизнедеятельностью, а активностью микробов в их пищеварительной системе и в отходах жизнедеятельности.

Многие исследователи предполагают, что эти газы можно улавливать и перерабатывать, что резко снизит объем выбросов парниковых газов, связанных с животноводством.

Лангбайн и его коллеги разработали относительно простой и дешевый способ уменьшения этих выбросов. Ученые эксп обнаружили, что крупный рогатый скот может контролировать то, в каком месте он оставляет отходы своей жизнедеятельности, что в прошлом считалось невозможным.

Руководствуясь подобными соображениями, экологи попытались научить коров пользоваться туалетом. Для этого ученые проследили за реакцией полутора десятков молодых телят на различные стимулы, в число которых входили отпугивающие резкие звуки и порции вкусного корма.

Как показали последующие наблюдения, комбинация из определенных отрицательных и положительных стимулов всего за несколько недель научила этому навыку свыше 68% коров, участвовавших в эксперименте. В ближайшее время ученые планируют провести аналогичный эксперимент на реальной ферме, что позволит им оценить эффективность работы этой методики обучения на практике.

Экологи надеются, что эти опыты завершатся успешно, что откроет дорогу для практического применения подобной системы обучения для резкого уменьшения объемов выбросов, связанных с производством мяса и молока, и приведет к появлению новых способов переработки отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота.