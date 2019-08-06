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Новости. Экономика
15:27, 06 Августа 2019
фото: АО "АЭМ-технологии"

Корпорация по атомной энергии из Индии одобрила закупку оборудования в Петрозаводске

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Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ) признала "Петрозаводскмаш" соответствующим требованиям, которые Индия предъявляет к оборудованию для АЭС.

Корпорация выбрала петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" в качестве изготовителя профильных позиций основного оборудования для пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам".

Как сообщили в пресс-службе "Петрозаводскмаша", решение было принято по итогам аудита производственной площадки завода, который провели индийские специалисты.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

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