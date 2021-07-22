Корпорация развития Карелии получит субсидию на создание туристского сайта региона

Средства выделят из республиканского бюджета.

Правительство Карелии утвердило порядок предоставления субсидии акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия» на создание и развитие туристского веб-сайта региона. Средства на эти цели предполагается выделить из республиканского бюджета в рамках региональной программы развития туризма.

Согласно правительственному распоряжению, «полностью работоспособный» туристский сайт Карелии должен появиться к декабрю. Причем, одним из показателей эффективности предоставления бюджетных средств на эти цели республиканские власти определили посещаемость интернет-ресурса.