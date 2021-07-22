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Корпорация развития Карелии получит субсидию на создание туристского сайта региона

Новости. Экономика
10:37, 29 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Средства выделят из республиканского бюджета.

Правительство Карелии утвердило порядок предоставления субсидии акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия» на создание и развитие туристского веб-сайта региона. Средства на эти цели предполагается выделить из республиканского бюджета в рамках региональной программы развития туризма.

Согласно правительственному распоряжению, «полностью работоспособный» туристский сайт Карелии должен появиться к декабрю. Причем, одним из показателей эффективности предоставления бюджетных средств на эти цели республиканские власти определили посещаемость интернет-ресурса.  

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-29 11:59:41
Т. е. много лет работающий сайт карельского, туристического информационного центра "забыли". Хотя он тоже государственный и хорошо посещаемый.
David.
2021-07-29 11:11:26
Дотуристились! Заработали деньжат по-легкому!? Кто платить будет за лесные пожары?
сашка
2021-07-29 10:49:37
Туризм без сайта - деньги на ветер
Эндшпиль
2021-07-29 10:44:14
Субсидии важней для сайтов, чем туалеты современные для туристов по трассам Карелии. Чебуреки наверное тоже важней чем горящий лес на 15 000 000 га?
Изя
2021-07-29 11:11:08
Эндшпиль, кому то и это важно ))) :)
кир
2021-07-29 10:41:56
По традиции деньги надо вытянуть из Москвы.
Гость
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