Корпорация развития Карелии решила помочь местному бизнесу спецнаклейкой

Корпорация развития разработала макет новогодней наклейки для местной продукции, рассказал глава Минэка Карелии.

В стиле бренда «Легендарная Карелия» корпорация развития разработала макет новогодней наклейки для местных производителей продукции, которые не планируют самостоятельно менять упаковку своих товаров к Новому году.



Бизнесмены могут обратиться в корпорацию и получить наклейки, либо макет в электронном виде.



«Скоро мы сможем увидеть на новогодних и рождественских ярмарках и в магазинах товары с новогодней символикой», - написал в своем телеграм-канале министр экономики республики Олег Ермолаев.