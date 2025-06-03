Корпорация Росатом, в которую входит Петрозаводскмаш, стала лидером консорциума для строительства АЭС в Казахстане

Российская корпорация, в которую входит крупнейшее предприятие Петрозаводска, предложила оптимальный проект для строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

Российская корпорация «Росатом» стала лидером международного консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане. Об этом сообщили в агентстве Республики Казахстан по атомной энергетике.

Предложение, полученное от российской корпорации, было признано комиссией Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли в Казахстане наиболее оптимальным. Кроме «Росатома», в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея).

Напомним, в машиностроительный дивизион корпорации «Росатом» входит крупнейшее предприятие столицы Карелии — «Петрозаводскмаш». Ранее петрозаводскрое предприятие изготавливало оборудование для другого международного проекта «Росатома» — атомной электростанции «Аккую» в Турции.