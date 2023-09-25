Прокуратура Петрозаводска нашла нарушения антикоррупционного законодательства в документе Петросовета

Прокуратура Петрозаводска провела антикоррупционную экспертизу решения Петрозаводского городского Совета «Об утверждении дизайн-кода нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа».

В ходе проверки надзорный орган установил, что решение Петросовета содержит коррупциогенные факторы.

Прокуратура выяснила, что формулировки решения дают возможность органам местного самоуправления произвольно применять правила при согласовании эскизных проектов киосков и ларьков - нестационарных торговых объектов.

Отдельные пункты решения были неопределенными, неясными, двусмысленными с точки зрения закона, поэтому их применение могло нарушать права предпринимателей, установило надзорное ведомство.

По результатам антикоррупционной проверки прокуратура внесла требование в Петросовет. Требование в Петросовете рассмотрели и на очередной сессии приняли решение внести изменения в нормативный документ «Об утверждении дизайн-кода нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа».