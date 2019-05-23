Корыстный работодатель в Карелии задолжал сотрудникам 4 млн рублей

Директор фирмы не выплачивал сотрудникам зарплату, хотя имел такую возможность, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, с апреля 2017 года по март 2018 год руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату своим 9 работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 3,7 миллиона рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Следственным отделом по городу Петрозаводск возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем).