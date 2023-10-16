Корыстный житель Питкяранты присвоил деньги знакомого, который передал ему свою банковскую карту вместе с ПИН-кодом

Суд вынес приговор жителю Питкяранты за кражу с банковского счета.
Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, летом текущего года потерпевший передал жителю Питкяранты свою банковскую карту для покупок и сообщил ее ПИН-код.
Злоумышленник воспользовался банкоматом и, получив доступ к банковскому счету знакомого, снял оттуда деньги на общую сумму 10 тысяч рублей. С деньгами, которые потом потратил на себя, мужчина скрылся.
Было возбуждено уголовное дело, житель Питкяранты не стал отрицать своей вины.
В судебном заседании житель Питкяранты также подтвердил свои признательные показания, раскаялся и полностью возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему.
Действия подсудимого квалифицировали как кражу с банковского счета.
Суд решил не лишать свободы подсудимого. В результате суд назначил ему испытательный срок на один год и обязал в это время не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
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