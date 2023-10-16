Корыстный житель Питкяранты присвоил деньги знакомого, который передал ему свою банковскую карту вместе с ПИН-кодом

Суд вынес приговор жителю Питкяранты за кражу с банковского счета.

Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, летом текущего года потерпевший передал жителю Питкяранты свою банковскую карту для покупок и сообщил ее ПИН-код.

Злоумышленник воспользовался банкоматом и, получив доступ к банковскому счету знакомого, снял оттуда деньги на общую сумму 10 тысяч рублей. С деньгами, которые потом потратил на себя, мужчина скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, житель Питкяранты не стал отрицать своей вины.

В судебном заседании житель Питкяранты также подтвердил свои признательные показания, раскаялся и полностью возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему.

Действия подсудимого квалифицировали как кражу с банковского счета.

Суд решил не лишать свободы подсудимого. В результате суд назначил ему испытательный срок на один год и обязал в это время не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.