Косарев продолжает сотрудничать с правоохранителями

В городском суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Госкомитета по управлению госимуществом Карелии Дениса Косарева.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки. Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Теперь процесс ведет судья Александр Мерков. Дело рассматривается в особом порядке.

"На прошлой неделе меня приглашали для дачи показаний по другому уголовному делу, где я выступаю свидетелем", - сказал в суде Косарев.

Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.