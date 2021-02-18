Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще трое пенсионеров скончались в Карелии от коронавируса
Сегодня 09:31
Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова 17
Сегодня 11:30
Вспышка коронавируса зафиксирована в Карелии у сотрудников ТГК-сервис, приехавших ремонтировать ГЭС в Беломорске 1
Сегодня 16:01
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Появилось объяснение еженедельного роста цен на бензин в Петрозаводске 6
Сегодня 10:58
Бензин АИ-92 в Петрозаводске резко подскочил в цене всего за неделю 5
Сегодня 09:14

Кошка спасла семью от взрыва

Новости. Общество
21:30, 18 Февраля 2021
фото: Кадр: KGW News / YouTube
Загрузка...

Кошка из американского города Лейк-Освего, штат Орегон, спасла семью от взрыва бытового газа.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание UPI.

Хозяйка животного Сэнди Мартин (Sandi Martin) играла дома с кошкой по кличке Лилли, которую она недавно забрала из приюта. Неожиданно животное начало обнюхивать клапан газового камина. Такое поведение животного показалось американке необычным.

"Я подошла поближе, понюхала клапан и почувствовала запах газа. Он был очень слабый, поэтому я даже сначала не поняла, не показалось ли мне. Я попросила мужа тоже понюхать газ, и он тоже почувствовал характерный запах", — рассказала Мартин.

Пара позвонила в газовую компанию, и сотрудники газовой службы порекомендовали им отключить в комнате все, включая их мобильные телефоны, а также открыть все окна и двери.

Спустя 20 минут сотрудник компании приехал и подтвердил наличие опасной утечки газа. "Он проверил все источники газа в доме, вышел на улицу, перекрыл газовую трубу и отключил камин. Кошка спасла нам жизнь", — подчеркнула Мартин. Она отметила, что у Лилли есть лишние пальцы на лапах. Считается, что такие кошки приносят удачу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как изменить Конституцию за полчаса 2
Сегодня 15:25
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 3
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»