«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

В ночь на 13 сентября запланирован запуск ракеты с космодрома Плесецк. В небе она оставит след в виде медузы.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк позволит увидеть в небе атмосферный феномен, который называют «космической медузой». Об этом рассказали в Астрономическом клубе «Астерион».
— Условия запуска такие, что при хорошей погоде можно попробовать увидеть/снять медузу. Нужно встать пораньше, — отметили в клубе.
Напомним, в прошлом году петрозаводчане уже наблюдали это явление. Оно объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, которые рассеиваются в атмосфере. Чаще всего такие медузы можно наблюдать в период перед рассветом или после заката Солнца.
В этом году время запуска ракеты в 05:10.