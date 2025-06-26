Космонавт Олег Платонов отправился на корабле Crew Dragon в космос

Олег Платонов — 27-й российский космонавт, совершивший полёт на американском космическом корабле.

Вчера, 1 августа, в 18:43 космонавт Олег Платонов вместе с экипажем миссии Crew-11 отправился в космос на корабле Crew Dragon. По данным Роскосмоса, ракету-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon запустили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Экипаж направился на Международную космическую станцию.



Олег Платонов — 27-й российский космонавт, совершивший полёт на американском космическом корабле.



– Олег Платонов отправился на МКС в соответствии с подписанным в июле 2022 года между Роскосмосом и NASA соглашением о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС». Договорённость позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции, – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.



Известно, что в состав миссии Crew-11 помимо космонавта Госкорпорации «Роскосмос» Олега Платонова вошли астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи.



Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя прошли успешно.