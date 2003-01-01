Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

Космонавту предстоит реабилитация и возвращение в Россию.
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым совершил посадку. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
— Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым вернулся на Землю, — говорится в Telegram-канале корпорации.
Вместе с Песковым на Землю вернулись:
Астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс
Астронавт JAXA Такуя Ониси
Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно, где космонавтам проведут медицинское обследование. Далее последует расширенный медосмотр и реабилитация (ЛФК, массаж, плавание). После первичной реабилитации в США Песков вернется в Россию.