Костомукшане завоевали золото, серебро и бронзу на турнире по карате киокусинкай в Сегеже

Команду Костомукши представили спортсмены клуба карате «Сакура» под руководством Игоря Кондракова.

Спортсмены из Костомукши приняли участие в турнире по карате киокусинкай в Сегеже. Там прошел кубок клуба «Сегежские росомахи». Информацию сообщил паблик 64 параллель онлайн.

Каждый атлет из Костомукши провел несколько поединков. По итогам турнира золотые медали в своих возрастных группах завоевали Алексей Корольков, Влад Шмелев и Ксения Добрюк. Серебро получили Иван Алехин. Бронзовые медали завоевали Денис Куцин и Кирилл Кривошеев.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Костомукши, Мурманска, Североморска, Беломорска и Сегежи. Команду Костомукши представили спортсмены клуба карате «Сакура» под руководством Игоря Кондракова, отметили авторы поста.

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