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Костомукшанин, избивший женщину гвоздодером, отделался условным сроком

Новости. Криминал
08:15, 14 Октября 2023
фото: © sbabusinessplanwriter.com

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Суд города горняков вынес приговор мужчине, который в споре с потерпевшей использовал молоток.

Костомукшский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Установлено, что в мае на крыльце дома он поругался с женщиной, схватил молоток-гвоздодер и три раза ударил костомукшанку по голове, а также один раз - по левой руке. 

У женщины диагностировали сотрясение головного мозга, рану 
в правой теменно-височной области, ушибы мягких тканей головы, а также рану локтевого сустава.

Подсудимый вину признал частично и пояснил, что был нетрезв, неприятную ему женщину действительно бил гвоздодером, но никого убивать не хотел.

По мнению следователей, злоумышленнику стоило вынести приговор по статье о покушении на убийство. Гособвинитель в судебном заседании изменил квалификацию преступления на более мягкую - умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В результате суд приговорил костомукшанина к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 24 месяца. В течение этого времени осужденный не имеет права переезжать без спроса, являться к инспекторам на регистрацию каждый месяц.

Об этом сообщили в горсуде Костомукши. 

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