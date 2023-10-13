Костомукшанин, избивший женщину гвоздодером, отделался условным сроком

Суд города горняков вынес приговор мужчине, который в споре с потерпевшей использовал молоток.

Костомукшский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Установлено, что в мае на крыльце дома он поругался с женщиной, схватил молоток-гвоздодер и три раза ударил костомукшанку по голове, а также один раз - по левой руке.



У женщины диагностировали сотрясение головного мозга, рану

в правой теменно-височной области, ушибы мягких тканей головы, а также рану локтевого сустава.

Подсудимый вину признал частично и пояснил, что был нетрезв, неприятную ему женщину действительно бил гвоздодером, но никого убивать не хотел.



По мнению следователей, злоумышленнику стоило вынести приговор по статье о покушении на убийство. Гособвинитель в судебном заседании изменил квалификацию преступления на более мягкую - умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В результате суд приговорил костомукшанина к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 24 месяца. В течение этого времени осужденный не имеет права переезжать без спроса, являться к инспекторам на регистрацию каждый месяц.



Об этом сообщили в горсуде Костомукши.