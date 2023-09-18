Костомукшанин отметил Первомай избиением росгвардейца

В городе горняков вынесли приговор мужчине, который оскорбил и ударил представителя власти.
Прокурор Костомукши поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в нападении и оскорблении представителя власти.
Суд установил, что в ночь на 1 мая в баре костомукшанин нахамал приехавшему росгвардейцу, а во время задержания дважды сударил сотрудника по руке.
Суд приговорил виновного к штрафу в размере 110 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.
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