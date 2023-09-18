Костомукшанин отметил Первомай избиением росгвардейца

В городе горняков вынесли приговор мужчине, который оскорбил и ударил представителя власти.

Прокурор Костомукши поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в нападении и оскорблении представителя власти.



Суд установил, что в ночь на 1 мая в баре костомукшанин нахамал приехавшему росгвардейцу, а во время задержания дважды сударил сотрудника по руке.



Суд приговорил виновного к штрафу в размере 110 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.