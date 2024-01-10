Костомукшанин получил ножом в голову, когда отвернулся погладить кота

Ссора в костомукшской семье с котом закончилась нападением с ножом.
В полиции Костомукши закончили расследовать уголовное дело в отношении 52-летней горожанки.
Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
По версии следствия, в ноябре прошлого года костомукшанка во время домашней попойки поссорилась с сожителем. Когда мужчина отвернулся, чтобы погладить кота, гражданская супруга нанесла ему удар ножом по голове. У пострадавшего медики диагностировали резаную рану мягких тканей и отвезли в больницу.
Во время расследования обвиняемая помирилась с мужем, полностью признала вину и помогала полицейским раскрыть преступление.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, рассказали в МВД Карелии.
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