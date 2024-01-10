Костомукшанин получил ножом в голову, когда отвернулся погладить кота

Ссора в костомукшской семье с котом закончилась нападением с ножом.

В полиции Костомукши закончили расследовать уголовное дело в отношении 52-летней горожанки.



Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.



По версии следствия, в ноябре прошлого года костомукшанка во время домашней попойки поссорилась с сожителем. Когда мужчина отвернулся, чтобы погладить кота, гражданская супруга нанесла ему удар ножом по голове. У пострадавшего медики диагностировали резаную рану мягких тканей и отвезли в больницу.





Во время расследования обвиняемая помирилась с мужем, полностью признала вину и помогала полицейским раскрыть преступление.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, рассказали в МВД Карелии.